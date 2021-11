Acidente envolvendo duas carretas e um carro deixa um morto na Anchieta

Da Redação



12/11/2021 | 15:54



Acidente envolvendo duas carretas e um automóvel deixou um morto na Rodovia Anchieta, em São Bernardo, na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com o condutor da carreta Volvo branca, o motorista de um Corolla cinza fez a mudança de faixa sem que anunciasse corretamente, deixando a carreta sem tempo hábil para frear ou desviar, o que resultou na primeira colisão. Logo em seguida, o caminhão Stralis azul e branco também não teve tempo suficiente para manobrar e acabou batendo na traseira do Volvo, em um segundo acidente. O motorista do caminhão Stralis ficou preso nas ferragens, chegou a ser resgatado mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe médica tentou reanimar o homem, mas não obteve sucesso.

A Ecovias, que gerencia o SAI (Sistema Anchieta Imigrantes), enviou dois carros médicos para auxílio dos feridos e o Corpo de Bombeiros também enviou três viaturas para atender a ocorrência.

A ocorrência foi encaminhada ao 6º DP (Baeta Neves) e segue em andamento.