Obituário - 14 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Helyette Alvim Damasio, 92. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Adalgisa, em Osas (São Paulo). Dia 10, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria de Moraes, 91. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Memorial Phoenix.

Dulce Macedo Rebolo, 87. Natural de Areiópolis (São Paulo). Residia na Vila Bartira, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci Quina Bianchini, 82. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José de Sousa Pereira Filho, 79. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lídia Oliveira Soares, 72. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Marques da Costa, 70. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edison Paulo de Carvalho, 64. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz de Sousa Assunção, 63. Natural Frei Miguelinho (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juracy Pinto dos Santos, 61. Natural de Ubatã (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pedreiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Regina Garcia da Silva, 57. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Julia Morello de Melo, nove anos. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Eva Maria Mello Magalhães, 91. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Fernando do Nascimento Carrazedo, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Palmyra Consule Serpeloni, 91. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no Jardim Taquaral, em São Paulo. Dia 10. Jardim da Colina.

Helena M. de Souza, 84. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque Neide, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Olga Francisco Sales Trogiane, 84. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Lago, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Hamilton Ferreira da Silva, 77. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Alfredo Gerbelli, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio Pinheirinho, em São Paulo. Dia 10. Jardim da Colina.

Maria Madalena das Graças, 71. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Cilsa Evangelista da Silva, 70. Natural der Andradina (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Paulo Roberto Cotrim Leite, 69. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Isabel Mantovani, 64. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Ruy Pereira Almeida, 62. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Ariovaldo Ribeiro Matos, 56. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Felix Vilela de Arruda, 55. Natural de Ibirajuba (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Arlindo Ferreira da Silva, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Mônica Terezinha Luiz, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Karen Cristina Marchiori Di Santi, 39. Natural de São Caetano. Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Yolanda Fernandes Guerra, 90. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Catharina Magnusson, 90. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sérgio Fernandes Cervan, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dirceu Alves de Carvalho, 73. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Reynaldo Lenham, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Freguesia do Ó, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Benedicta Andrade dos Santos, 92. Natural de Parati (Rio de Janeiro) Residia na Vila São José, no Ipiranga, São Paulo. Dia 10, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



M A U Á

João Trindade, 93. Natural de Taubaté (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Victor José Leite, 84. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.