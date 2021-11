Hailey relata como lidou com os vícios de Justin Bieber e relembra dependência química do pai

12/11/2021 | 11:10



Hailey Baldwin teve que se esforçar muito para manter a relação com Justin Bieber nos trilhos. Depois de revelar que considerou se separar durante o período depressivo do cantor, a modelo, de 24 anos de idade, relata ter vivido outro período delicado quando o marido estava tentando manter a sobriedade.

Na série documental Justin Bieber: Seasons, para o Youtube, o próprio cantor falou abertamente sobre a situação. Segundo ele, os maiores vícios eram o uso de maconha, álcool, cogumelos psicodélicos e pílulas, que serviam como uma espécie de fuga para ele.

- Meu segurança e outras pessoas entravam em meu quarto à noite para verificar meu pulso. As pessoas não sabem o quão sério isso ficou. Foi realmente assustador. Eu estava acordando de manhã e a primeira coisa que fazia era tomar pílulas, fumar um cigarro e começar o dia. Apenas ficou assustador. Basicamente, disse para mim mesmo, eu fiquei tipo, Deus, se você é real, você me ajuda a passar por esta temporada de parar esses comprimidos e outras coisas, e se você parar, eu farei o resto do trabalho.

Em entrevista para o podcast Victoria?s Secret Voices, Hailey comparou os vícios do marido com a dependência química do pai, o ator Stephen Baldwin.

- Há muitos vícios em nossa família, tipo, não apenas meu pai, mas muitas outras pessoas daquele lado da minha família lutaram com muitas coisas diferentes. Ele sempre foi extremamente aberto sobre por que estar sóbrio funcionava para ele e por que ele precisava estar sóbrio e como é o comportamento alcoólico, e de onde isso vem.

A modelo ainda conta que sempre teve medo de acabar desenvolvendo vícios.

- Relembrar os tempos de uso de drogas e estar em alguns lugares escuros e ter que voltar lá e falar sobre isso foi extremamente difícil. Eu nunca fui alguém que lutou com qualquer substância, mas isso é porque eu estive muito consciente por causa do meu pai. Ele tinha um grande problema com a cocaína e eu pensava, eu nunca vou experimentar isso porque tenho muito medo de que, se eu provar uma vez, possa levar a outra coisa.

Hailey acredita que os momentos difíceis com o pai acabaram lhe ajudando a lidar com a sobriedade do marido.

- Já tive momentos em que ficava nervosa, tipo, [perguntando a Justin], Você está bem para fazer isso? Porque você teve um momento em sua vida em que não estava tudo bem para você e foi como um período sombrio para você. Mas ele tem uma autoconsciência muito boa quando se trata disso e é muito aberto sobre isso e acho que é tudo o que realmente eu posso pedir.