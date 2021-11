Musical 'A Cor Púrpura' volta com superprodução

12/11/2021 | 08:07



A Cor Púrpura - O Musical retoma sua temporada após a pausa imposta pela pandemia. A criação de Marsha Norman, com versão brasileira do jornalista Artur Xexéo e direção de Tadeu Aguiar, tem 17 atores em cena, 90 figurinos e cenário com um palco giratório de 6 metros de diâmetro.

A história, baseada no livro homônimo da escritora americana Alice Walker, vencedora do Prêmio Pulitzer, narra a trajetória de Celie, interpretada pela atriz Letícia Soares, que luta contra as adversidades impostas a uma mulher negra na primeira metade do século 20, na Geórgia, nos Estados Unidos. Sem escolha, ela vai trabalhar na casa de um fazendeiro, onde lava, passa e cuida dos filhos do patrão sem receber nenhuma remuneração.

O musical aborda questões que continuam atuais, como racismo, machismo, sexismo, abuso de poder e a violência contra a mulher.

SERVIÇO

A COR PÚRPURA - O MUSICAL

REESTREIA HOJE (12): 6ª, 20h; sáb., 16h e 20h30; dom., 17h.

ENDEREÇO: Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista.

INGRESSO: R$ 75/R$ 150. Até 19/12. bit.ly/musicalacorpurpura

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.