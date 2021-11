Tiago Piquilo é o eliminado da semana em A Fazenda 13!

12/11/2021 | 01:10



Quinta-feira e foi dia de mais um peão deixar A Fazenda!

A disputa foi entre Dayane Mello, Sthefane Matos e Tiago Piquillo. Gui Araújo, o quarto indicado à Roça, conseguiu se salvar por meio da Prova do Fazendeiro que rolou na última quarta-feira, dia 10.

Peões no deque, tensão tomando conta e Adriane Galisteu foi conversar um pouco com eles, enquanto o pessoal da sede ouvia tudo!

Day comentou sobre sua relação com o Rico, e disse que muita coisa mudou, como as prioridades da peoa e o modo como o Rico se comportou na Roça, quando não salvou a Valentina.

Sthe foi questionada sobre o que acha das críticas de ser influenciada por outros peões.

- Não concordo. Inclusive Rico disse que eu sou sombra e não concordo, estou aqui fazendo meu jogo, seguindo aquilo que eu acho que é certo. Eu nunca fui influenciada aqui pelo Bil, pelo contrário, ele é uma pessoa que eu sempre tive muito carinho, assim como todos os outros que eu estou perto, e ele sempre me incentivou a fazer o que vem do meu coração.

Tiago disse que acredita ter ido para a baia e acabar na roça e vetado da Prova do Fazendeiro foi pura estratégia e para ele, foram jogadas inteligentes que ele respeita muito por acabar mostrando que os outros o consideram forte no jogo.

Depois, foi a hora de anunciar o primeiro peão presenteado com mais uma semana no jogo. Dito em ordem aleatória, Sthe foi salva pelos votos do público!

E já logo em seguida, sem demora ou floreios, Galisteu já anunciou o segundo peão a salvo: Dayane Mello!

Com isso, foi fim de jogo para Tiago Piquilo. O peão ficou muito tranquilo com o resultado, e ainda revelou que não imaginava chegar até onde chegou.

E aí, curtiu o resultado?