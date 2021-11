Água Santa confirma Sérgio Guedes como técnico para o Paulistão

Dérek Bittencourt



Sérgio Guedes seguirá no comando do Água Santa para a temporada 2022. Um dos grandes responsáveis por conduzir o Netuno de volta à elite do Campeonato Paulista, o treinador acertou sua renovação contratual e já iniciou junto à diretoria o planejamento visando montagem do elenco e pré-temporada. Além dele, segue na comissão técnica o auxiliar José Everaldo.

“Estamos firmando esta parceria com o Água Santa por mais uma temporada. Estou muito feliz, do fundo do coração. Quero agradecer à diretoria do clube, em especial ao presidente Paulo Korek. Aproveito para convocar toda a torcida e a cidade de Diadema para estarmos juntos no Paulistão, para irmos com tudo e cada vez mais fortes. É um orgulho ser treinador do América e poder renovar este contrato por mais um ano!”, declarou o treinador.

No comando do Netuno, Sérgio Guedes alcançou 14 vitórias, 13 empates e 4 derrotas, com 43 gols marcados e 25 gols sofridos, sendo vice-campeão da série A-2 e, consequentemente, alcançando o acesso ao Paulistão.