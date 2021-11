Caio Castro é flagrado aos beijos com loira

09/11/2021 | 12:10



A fila andou! Desde que Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o namoro de dois anos, os atores parecem ter seguido em frente com suas vidas. Grazi engatou no relacionamento com o diretor de filmes Alexandre Machafer, enquanto Caio foi flagrado aos beijos com uma loira. De acordo com Leo Dias, o ator estava curtindo a festa Arca de Noé, em São Paulo, na companhia de Caroline Mello.

No vídeo enviado ao colunista, os dois são vistos se beijando em um canto - sem chamar atenção das pessoas que passavam ao redor. Quem flagrou o momento foi um grupo de amigas que também estavam no evento.

- Pegou o casalzinho?, questionou uma delas.