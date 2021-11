FPF sorteia hoje os grupos do próximo Estadual com trio da região

Dérek Bittencourt



09/11/2021 | 00:01



A partir das 13h30, com transmissão no Youtube e apresentações de Sabrina Sato e Fred (do Canal Desimpedidos), a FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteará hoje os grupos do Paulistão 2022, que contará com três representantes do Grande ABC: Santo André (remanescente de 2021), São Bernardo e Água Santa (respectivamente campeão e vice da Série A-2 e que conquistaram o acesso).

O trio da região integra o pote 4, junto ao Botafogo de Ribeirão Preto. Consequentemente, não estará no mesmo grupo e, assim, a competição terá pelo menos três dérbis do Grande ABC. O pote 1 terá São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos; o pote 2 reunirá Mirassol, Red Bull Bragantino, Ferroviária e Inter de Limeira; e o pote 3 contará com Guarani, Novorizontino, Ponte Preta e Ituano. A divisão dos potes é definida pelo desempenho no ano anterior (com exceção do pote 1, destinado aos grandes).

Hoje pela manhã os dirigentes se reunirão para falar sobre regulamento e outros detalhes. A previsão é de início do Paulistão em 26 de janeiro e final em 3 de abril.