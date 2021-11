Após show em Londres, Adele é clicada deixando local com namorado

08/11/2021 | 09:10



Adele está de volta aos palcos! Depois de cerca de cinco anos afastada, a cantora realizou uma bela performance em Londres, com direito a presença de amigos e admiradores famosos. E não parou por ai, ao sair do local - London Palladium - ela foi fotografada acompanhada de Rich Paul, atual namorado.

O evento foi promovido pela emissora ITV, e nomeado An Audience With Adele. De acordo com informações do Hollywood Life, estiveram presentes Dua Lipa, Melanie B, Boy George, Stella McCartney, Samuel L. Jackson, Emma Waston e outras grandes personalidades.

O show marca a nova fase da carreira de Adele. Em outubro de 2021, ela lançou o primeiro single depois de seis anos - Easy on Me. E, agora, os fãs aguardam ansiosos pela liberação do álbum, que acontece em 19 de novembro. Não tem como não ser um sucesso, né?