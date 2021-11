Obstáculos para Neycar em Mauá

Júnior Carvalho





05/11/2021 | 00:01



Ex-presidente da Câmara de Mauá, o vereador Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), tem trabalhado para sair candidato a deputado estadual nas eleições do ano que vem. Mas desde meados de maio, o parlamentar tem enfrentado o dilema com o ingresso do ex-prefeito Atila Jacomussi (SD), seu ex-aliado, no partido. Isso porque Atila ainda não anunciou se será candidato a federal ou se tentará buscar vaga na Assembleia Legislativa, caminho que conflitaria diretamente com os planos de Neycar. A expectativa era a de que Atila trocasse de partido de novo, mas o ex-prefeito dá sinais de que vai permanecer no Solidariedade. Resta saber se Neycar está propenso a abrir mão de seus próprios projetos para, de novo, estender o tapete a Atila, como em 2020. Ele tem dito que não.

BASTIDORES

Resposta

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com base em São Caetano, entrou em contato com esta coluna para contestar a possibilidade de desistir da reeleição para sair candidato a federal. “O momento em que vivemos exige enorme compromisso e respeito com a população, não é momento de pensar em reeleição. Na hora certa vamos pensar em eleição, mas a possibilidade de ser candidato a deputado federal não está no meu horizonte. O Grande ABC tem dois quadros representativos na Câmara Federal que realizam grande trabalho pelo desenvolvimento da região. Tenho enorme respeito e admiração pelo trabalho do Alex (Manente, Cidadania) e do Vicentinho (PT)”.

Vitória

O STF (Supremo Tribunal Federal) validou legislação de Diadema que criou a prestação de serviços de assistência judiciária por parte do município para a população de baixa renda. A corte julgou na quarta-feira ação movida pela PGR (Procuradoria-Geral da República) que reivindicava a exclusividade da Defensoria Pública para esse tipo de demanda. O município comemorou a vitória. “É um dia de felicidade, uma grande vitória no STF de uma ação que tentava apagar a história e eliminar, infelizmente, a de centenas de prefeituras, como a nossa, que têm um serviço de assistência judiciária gratuita para as famílias socialmente vulneráveis”, declarou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Retorno

A Câmara de Ribeirão Pires voltou ontem a realizar sessões de forma presencial, após longo período promovendo as plenárias de maneira virtual em decorrência da pandemia de Covid-19. A casa era a única da região que ainda não havia voltado aos encontros presenciais. Entre as medidas adotadas pelo Legislativo está o limite de 40% na capacidade do plenário, uso de álcool gel, máscaras e apresentação do comprovante de vacinação dos presentes.

Filiação

Mais um sinal do iminente ingresso do vereador Eduardo Leite (PT), de Santo André, no PSB. Ontem, o diretório do partido na cidade promoveu filiação em massa de cerca de 20 pessoas, entre elas ex-candidatos a vereador e figuras ligadas ao parlamentar. O petista está em vias de deixar o partido e ingressar na legenda socialista. O ato foi realizado na Câmara.

Direito

A Câmara de Diadema aprovou em definitivo, na sessão de ontem, projeto de autoria do vereador José Aparecido da Silva, o Neno (PT), que obriga o município a respeitar o nome social de pessoas trans e intersexuais. Na prática, a medida permitirá que o direito seja regulamentado a usuários dos serviços públicos – no prontuário médico, por exemplo – e aos próprios servidores municipais.