Paulistão 2022 pode ser o mais curto da história, com 67 dias

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 00:01



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou ontem à noite as datas do calendário 2022 do futebol nacional e os campeonatos estaduais começarão no dia 26 de janeiro. Na semana que vem, a FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgará a tabela do Paulistão e, se as projeções se confirmarem, a final deverá acontecer no dia 3 de abril. Assim, a competição teria apenas 67 dias (pouco mais de dois meses), menor duração da história, superando a edição de 2003, que foi disputada em 70 dias. O principal motivo para o encurtamento do Estadual é a disputa da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro do ano que vem, que adiantará o encerramento das demais competições – a partir de outubro as seleções iniciarão a preparação.

O Campeonato Paulista da Série A-1 contará pela segunda vez com três representantes do Grande ABC: Santo André (remanescente de 2021), São Bernardo e Água Santa (recém-promovidos da Série A-2, respectivamente como campeão e vice). Em 2011 os participantes foram Ramalhão, Tigre e São Caetano.

“Será um campeonato de tiro curto, principalmente por conta do calendário da CBF, espremido em ano de Copa do Mundo. Com isso, as dificuldades aumentam e a montagem do elenco terá de ser muito criteriosa. Não haverá margem para erros. A pré-temporada será, portanto, importantíssima para as correções necessárias”, afirmou o presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto.

As datas do Campeonato Paulista não coincidirão com as da fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Estadual será realizado em meio a datas Fifa, ou seja, durante a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Aliás, as primeiras rodadas do Paulistão serão praticamente simultâneas a dois compromissos da Seleção Brasileira, contra Equador (27 de janeiro) e Paraguai (1º de fevereiro).

A Série A do Brasileiro começa em 10 de abril, enquanto a Série D, que terá Santo André e São Bernardo FC, tem início previsto para 17 de abril e final em 25 de setembro.