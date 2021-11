Virginia Fonseca flagra João Guilherme flertando em festa de viúva de MC Kevin

04/11/2021 | 14:10



Parece que a fila andou para João Guilherme! Virginia Fonseca, cunhada do influenciador, usou o Instagram Stories para mostrá-lo flertando durante a festa da viúva de MC Kevin, que ocorreu na noite da última quarta-feira, dia 3.

No vídeo publicado pela esposa de Zé Felipe, João Guilherme aparece conversando com alguém no meio da festa, mas não é possível ver o rosto da pessoa. Vale lembrar que o influenciador se separou de Jade Picon em 2021. No vídeo, Virginia escreveu:

João Gui flertando.

E não para por aí! No Twitter, a festa de Deolane Bezerra repercutiu entre os internautas. Isso porque eles afirmaram que a viúva de MC Kevin teria separado os famosos das subcelebridades e dos anônimos da festa. Confira alguns comentários sobre o assunto:

A festa da Deolane foi dividida em dois espaços, um para os mais famosos e outro para subcelebridades kkk. Eu recebi os vídeos de quem está fora e dentro do camarote.

A Deolane inventou a desigualdade social com essa divisão entre famosos e anônimos na festa dela.

Celebridades como Simone e Simaria, Nicole Bahls e Jojo Todynho também estiveram no evento.