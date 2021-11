Bruna Marquezine se manifesta após críticas por fantasia de enfermeira no Halloween

04/11/2021 | 08:10



Bruna Marquezine usou o Twitter na noite da última quarta-feira, dia 3, para se manifestar sobre a fantasia de enfermeira sexy que usou em celebração ao Halloween no último final de semana. Após receber críticas na internet até mesmo do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o Coren-SP, a atriz disse respeitar as profissionais de enfermagem e pediu uma reflexão à entidade sobre o tema.

A todas as profissionais de enfermagem friso aqui meu total respeito à categoria. Eu as vejo como heroínas. Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween, disse inicialmente.

Bruna lamentou o episódio, mas afirmou que ele serve como um aprendizado coletivo:

Essa luta também é legítima e eu pessoalmente batalho pra que mulheres tenham liberdade e respeito em todos os ambientes e em todas suas escolhas profissionais e pessoais. Lamento não ter tido o conhecimento sobre esse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação. Como artista e consequentemente pessoa pública tenho total conhecimento sobre o meu alcance e poder de influência, no entanto convido os órgãos competentes, a uma reflexão profunda, e não pessoal, sobre como a indústria pornográfica, o machismo estrutural e a cultura do estupro são o verdadeiro cerne da sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões.

Usando a foto de Bruna Marquezine, o Coren-SP repudiou as atitudes como as da atriz, a qual, na visão do órgão regulador, desvalorizam a categoria.

É inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de Halloween e sátiras, continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião, diz trecho do texto.

Bruna também rebateu o Cofen, o Conselho Federal de Enfermagem, que publicou uma nota repudiando a atitude da atriz e exigindo que ela se retratasse publicamente ou entrariam com uma ação judicial. Bruna questionou se estava sendo ameaçada e esclareceu para os internautas que postou seu pronunciamento antes da declaração do Cofen e independente da suposta ameaça feita.