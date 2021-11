Obituário - 04 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Sisnandes Pereira de Lima, 96. Natural de Condeuba (Bahia). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Sabbatino Santos, 95. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abigail de Oliveira Biondi, 82. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Marqueti, 82. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ordalia Tranche Campos, 82. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Bortoloto Rondini, 70. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vicente da Costa, 69. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ednilson Delfino da Silva, 64. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana José da Silva, 33. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Moura Lourenço Costa, 54. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Feirante. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Frutuosa de Pinho, 98. Natural do Alto Araguaia (Mato Grosso). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Alexandra Ganchar de Santi, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Morumbi, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Cleusa Alice de Souza Silva, 83. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Anastácia Prieto Moraes, 101. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Gualda, 85. Natural do Arraial dos Sousas, hoje Sousas, Distrito de Campinas (São Paulo). Residia no Jardim Real, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nadir de Oliveira, 69. Natural de Pongaí (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31, em Santo André. Valle dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Fernando Pereira, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

João Batista Gomes, 57. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Pintor. Dia 31, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Lindaura Nunes Maciel, 76. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Nelson Garcia Conde, 54. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.