João Guilherme curte show de Zé Felipe, em São Paulo, juntinho com Duda Reis

02/11/2021 | 17:10



E João Guilherme mais uma vez deu o que falar! Na última segunda-feira, dia 1, o filho de Leonardo foi entregue pela cunhada, Virgínia Fonseca, no Instagram, que curtiu o show de Zé Felipe ao lado de Duda Reis, em São Paulo.

O evento aconteceu em São Paulo, após o término da gravação do PodCats, de Virgínia e Camila Loures - a influenciadora mostrou o momento em que João e Duda estão no elevador junto com ela e seu marido. Eita!

- No meu Story pode. Vocês não quiseram comentar no podcast, brincou Fonseca, se referindo ao momento em que João não quis revelar o nome de sua convidada para a apresentação do irmão.

Durante a sua entrevista para o podcast, o rapaz ainda revelou que conversou com Jade Picon após Gui Araújo, confinado em A Fazenda 13, afirmar ter ficado com a irmã de Leo Picon enquanto ela ainda mantinha um relacionamento com João.

- O cara [Gui Araújo] estava falando um monte de coisas das quais eu não tinha conhecimento nenhum. A Jade fala uma coisa, o Gui Araújo fala outra, e eu não vou botar a mão no fogo por ninguém. Ele ou ela podem estar falando a verdade.

- Já fiquei sabendo que ele é mentiroso, ele tem um problema. Não tenho um lugar para acreditar e assumir que fui corno, sim. Falei com a Jade e com o Léo [Picon, irmão da influenciadora]. Ela me ligou e falou que era mentira. A gente não se falava desde o Neymar, explicou.