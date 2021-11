Tottenham anuncia a contratação do técnico italiano Antonio Conte até 2023

02/11/2021 | 09:33



A diretoria do Tottenham prometeu e agiu rápido para anunciar o substituto do português Nuno Espírito Santo, demitido na segunda-feira. O italiano Antonio Conte, de 52 anos, foi confirmado nesta terça-feira como novo treinador do time londrino, com um contrato até o fim da temporada 2022/23.

"Temos o prazer de anunciar a nomeação de Antonio Conte como nosso treinador principal com contrato até o verão de 2023, com opção de prorrogação", anunciou o Tottenham em suas redes oficiais. O italiano até já posou exibindo a camisa do novo clube.

Campeão com a Juventus, a Internazionale e o Chelsea, o italiano chega ao Tottenham sob enorme confiança que pode fazer a equipe se reencontrar com os títulos. Desde a Copa da Liga Inglesa de 2008 que o clube de Londres não dá uma volta olímpica. São 13 anos de jejum, ou 5 mil dias completados nesta terça-feira.

"O entusiasmo e a determinação contagiantes de Daniel Levy (presidente do Tottenham) em querer confiar-me esta tarefa já tinham atingido o alvo. Agora que a oportunidade voltou, optei por aproveitá-la com grande convicção", afirmou Conte, revelando já ter recebido proposta do clube em outra oportunidade.

Conti teve uma bela passagem pelo Chelsea em 2017, conquistando o título do Campeonato Inglês e sendo eleito o melhor treinador da competição, além da taça da Copa da Inglaterra. Ele dirigiu os Blues em 67 partidas, somando 46 vitórias, 8 empates e 13 derrotas.

Na temporada passada fez o reinado da Juventus chegar ao fim na Itália ao comandar a Internazionale na campanha irretocável do título. Agora, tem a missão de resgatar um cambaleante Tottenham, que ganhou cinco e perdeu cinco no Campeonato Inglês e não se ajustou em quatro meses sob a direção de Nuno Espírito Santo.