Mulher de Kaká, Carol Dias, fala sobre vontade de aumentar família: Só vem, mozão

02/11/2021 | 09:10



Carol Dias, 26 anos de idade, utilizou o seu perfil nas redes sociais na última segunda-feira, dia 1, para fazer um pedido para o maridão, o ex-jogador de futebol Kaká, 39 anos de idade.

No Instagram, a modelo compartilhou uma foto de uma família com vários filhos e revelou o desejo de ter mais filhos com o amado - o casal já são pais de Esther, 1 ano de idade.

Só vem, mozão. Estou engraçadinha hoje, brincou Carol na legenda do post.

E, inclusive, essa não é a primeira vez que a mulher de Kaká fala sobre ter mais filhos - durante uma conversa com seus fãs, ela afirmou que ela e o esposo querem ser papais novamente.

Estamos orando por isso! Queremos muito, contou.