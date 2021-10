A novela do Hospital Nardini em Mauá

Raphael Rocha



26/10/2021 | 00:01



O pedido de transferência de recursos estaduais para custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, se transformou em novela, com direito a jogo de empurra. Na semana passada, o vereador Leonardo Alves (PSDB), de Mauá, esteve em audiência com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB). Divulgou vídeo com declaração de Vinholi, elogiando o debate e o trabalho do parlamentar tucano. Ninguém confirmou o envio, mas a publicação fez com que entusiastas da medida cravassem que o repasse estava acertado. Até mesmo o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC divulgou material garantindo que o auxílio financeiro de cerca de R$ 3 milhões estava certo – e que o vídeo de Vinholi confirmava tudo. Mas o governo do Estado segue sem cravar o benefício e postergando qualquer anúncio formal. Esta coluna procurou o Palácio dos Bandeirantes, que, em nota, negou que o dinheiro esteja acertado. “No vídeo em questão, o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, se referia ao trabalho do vereador Leonardo Alves em busca dos recursos para o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. O governo de São Paulo dialoga continuamente com gestores de todas as cidades, incluindo Mauá, para apoio na assistência à população.”

BASTIDORES

Debate

Oficialmente, a informação é a de que a Prefeitura de Mauá precisa levantar alguns documentos referentes ao Hospital Nardini e enviá-los para o governo do Estado. Até porque a gestão estadual auxiliava, com R$ 1 milhão ao mês, o custeio do equipamento. A transferência foi cessada em 2018, em meio à instabilidade política na cidade, com a saída do então prefeito Atila Jacomussi (SD).

Paternidade – 1

Por falar no ex-prefeito Atila Jacomussi (SD), de Mauá, o político foi às redes sociais para assumir a paternidade da construção do terminal rodoviário, no Centro. “Novo terminal, sonho da cidade, obra do Atila. Agora vamos cobrar para que a nova administração cumpra o seu papel e dê continuidade a esse trabalho. O povo sabe reconhecer quem trabalha e busca soluções”, disse o ex-prefeito.

Paternidade – 2

À coluna, Atila reclamou que a única coisa que o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), fez foi tirar a cor amarela do projeto original – o amarelo era símbolo de sua gestão. “Eu só rezo pela saúde dele porque se ele pegar uma anemia, ele vai passar mais mal ainda”, disse, em alusão à coloração da pele a quem se adoenta com a anemia.

Discussões

Na eleição à subsecção da OAB em Mauá, as chapas de Fernanda Massagardi Rodrigues Simões e a de Danilo Azevedo Sanjiorato mantêm conversas aquecidas sobre a possibilidade de unificação dos projetos eleitorais. Está na mesa de diálogo uma posição de destaque em eventual gestão estadual de Patrícia Vanzolini, cujo projeto é apoiado por Fernanda. A chapa de tentativa de reeleição é capitaneada por Jozelito Rodrigues de Paula.

Conversas

Na semana passada, boa parte dos vereadores do chamado G-10, grupo de parlamentares aliados do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), mas que caminha para independência, teve reunião com Luiz Ricardo Bertanha, candidato à OAB são-bernardense.

Título – 1

Comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Vlamir Luz Machado recebeu ontem o título de cidadão são-bernardense, concedido pelo vereador Henrique Kabeça (PSDB), de São Bernardo. A cerimônia foi concorrida e realizada no plenário da Câmara.

Título – 2

O vereador Eliezer Mendes (Podemos), de São Bernardo, protocolou na Câmara a concessão de título de cidadão ao ex-juiz Sergio Moro. Responsável por julgar processos na Lava Jato, Moro deve se filiar ao Podemos no próximo mês.