Yasmin Brunet aconselha fãs: Vá para longe de qualquer pessoa tóxica

25/10/2021 | 16:10



Yasmin Brunet desabafou com os fãs! Nesta segunda-feira, dia 25, a modelo usou as redes sociais para explicar como lida com as polêmicas e aproveitou para deixar um recadinho um tanto quanto provocador - levando em conta o histórico de tretas da família de seu marido, o surfista Gabriel Medina.

Sempre me incomodou muito para ser sincera. Hoje em dia, graças a pessoa maravilhosa que eu tenho ao meu lado, consigo lidar muito melhor com isso. É muito importante ter pessoas que te apoiam e estão com você, independentemente do que aconteça. Ter esse apoio muda muita coisa. Além disso, já fiquei um pouco acostumada. Não deveria ser assim, né? Muito louco se parar para pensar. Tenho ansiedade e já tive depressão, então claro que me afeta de uma forma diferente, começou.

Nunca duvide de você mesma! Não duvide da sua realidade. Se afaste de pessoas tóxicas que te fazem mal, porque nada vale a pena tirar sua saúde mental. Não acredite em palavras e sim nas ações das pessoas. Já passei por uma coisa que me fez duvidar da minha própria realidade. Se não tivesse minha amiga comigo, vendo tudo o que estava acontecendo, eu não sei o que teria acontecido. Gás lighting é uma coisa torturante. Por isso digo que aprendi na marra. Não duvide de você nunca! E vá para longe de qualquer pessoa tóxica, escreveu nos Stories.