Em A Fazenda 13, Gui Araújo relembra relacionamento inconstante com Duda Reis: - Não tinha muita confiança

25/10/2021 | 15:10



Gui Araújo ataca novamente! Depois de causar polêmica ao falar sobre Anitta e Jade Picon, o participante de A Fazenda 13 resolveu mencionar novamente seu affair com Duda Reis em conversa com Rico Melquiades. Durante o bate papo, o ator afirma que começou a ficar com a ruiva depois de seu término com Nego do Borel, e ainda conta que ela teria ficado com traumas do relacionamento.

De acordo com ele, o romance entre os dois começou quando ele e Lary Bottino visitaram a atriz em sua casa em São Paulo, após o término com Nego. Desde então, os dois começaram a ficar juntos em meio a constantes idas e vindas, causadas principalmente por uma instabilidade emocional da ruiva

- Ficaram muitos resquícios do antigo relacionamento dela. A gente não brigava nem nada, mas era muito, tipo, como posso dizer? Era assim, de manhã: Você é o amor da minha vida, quero casar, ter filhos, ficar junto pra sempre. E a noite, ficava: Pô, não sei se eu quero, tô pensando. Aí não tinha muita confiança assim nessa parada.

O ápice dessa situação, inclusive, teria sido quando Gui planejou uma viagem romântica ao lado de Duda para Fernando de Noronha, mas acabou se irritando com a inconstância da moça. Ela, no entanto, teria corrido atrás no influenciador - que ainda insinuou que o período de calmaria no relacionamento teria durado pouco:

- Fechei uma viagem pra gente, pra Noronha. Ela falou: Ai, que ótimo! Passou um dia e ela falou: Pô, não sei se quero ir. Aí eu falei: Tá, então some da minha vida. Então eu fui, já estava lá há dois dias quando a Lary me ligou e falou: Mano, a Duda quer ir para aí de surpresa, tá arrependida, não aguenta mais ficar longe de você. E aí ela apareceu lá e a gente voltou, ficou junto. Eu estava muito mal e do nada ela falou: Meu, não aguento mais, eu vou atrás de você onde você estiver. Fiquei muito feliz. A gente viveu dez dias muito felizes.

Eita!

Duda fala sobre saúde mental

Enquanto Gui Araújo fala sobre os supostos traumas que Duda Reis teria acumulado de seu relacionamento anterior, a artista acabou falando sobre saúde mental enquanto conversava com os seguidores através do Stories do Instagram. Um dos fãs acabou perguntando se a atriz realizava acompanhamento psiquiátrico com o uso de remédios para tratar alguma síndrome, ao que ela respondeu positivamente:

Eu faço [tratamento com remédios para ansiedade e pânico] e não abro mão! O tratamento psiquiátrico, apesar de ainda ser um tabu, só tem uma finalidade: Te ajudar. Não são em todos os casos que somente a terapia supre as necessidades do seu problema. Às vezes, é necessária uma interferência química e médica para mandar para seus neuro-receptores exatamente o que está faltando e te deixando assim. Super normal e necessário!