Andressa Suita vai com os filhos ao show de Gusttavo Lima

24/10/2021 | 09:10



Separados desde outubro de 2020, Gusttavo Lima e Andressa Suita ainda não confirmaram publicamente que se reconciliaram, embora vários indícios dão conta que os dois estão novamente numa boa. Algumas interações, atitudes e até flagras divulgados na internet fazem com que os fãs que torcem por eles criem ainda mais esperanças de que a família segue mais unida do que nunca. No último sábado, dia 23, por exemplo, a modelo foi conferir o show do sertanejo.

A apresentação Embaixador In Goiânia marcou a volta do artista aos aos presenciais após pandemia do coronavírus. Suita chegou ao evento acompanhada dos filhos Gabriel, de quatro anos de idade, e Samuel, de três, deixando os seguidores do casal mega esperançosos, já que os dois foram flagrados juntinhos pelo público.