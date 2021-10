Morte no Set: Alec Baldwin recebeu arma com garantia de que era segura

23/10/2021 | 13:00



Um assistente da produção do filme Rust havia dito ao ator Alec Baldwin que a arma cenográfica que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins era segura.

A arma havia sido entregue a Baldwin pelo assistente de direção David Halls, que, por sua vez, não sabia que o equipamento continha balas de verdade. Halls chegou a dizer "cold gun" ("arma fria") para o ator.

Em seguida, Baldwin disparou acidentalmente no peito de Hutchins, que acabou morrendo, enquanto Souza, que estava atrás da diretora de fotografia, ficou ferido. A polícia apreendeu todas as armas e munições presentes no set.

A responsável pelo controle das armas nas filmagens era uma jovem de 20 anos, Hannah Gutierrez Reed, que estava em seu primeiro trabalho na indústria cinematográfica, de acordo com a BBC.

Rust estava sendo gravado em Santa Fé, no Novo México. No filme, Baldwin interpreta um bandido que tenta ajudar o neto adolescente a escapar de uma condenação por um homicídio acidental.

Em um post no Instagram, o astro disse que "não há palavras para descrever" seu "choque e tristeza com o trágico incidente que tirou a vida de Halyna Hutchins". "Estou de coração partido por seu marido, seu filho e todos aqueles que conheciam e amavam Halyna", escreveu.