Após Gui Araújo expor affair com Jade Picon, Zé Felipe dispara: Cabeça está a mil

23/10/2021 | 10:10



Alô, alô. Alerta de Maria Fifi na área.... Ao que parece, Zé Felipe atacou novamente! Logo depois que Gui Araújo deu mais detalhes sobre o romance proibido com Jade Picon durante conversa com MC Gui na festa da selva que rolou em A Fazenda, na última sexta-feira, dia 22, Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais.

O cantor ficou indignado ao ouvir que o peão teve um affair com a moça enquanto ela ainda namorava João Guilherme, ex-namorado da influenciadora digital e irmão de Zé.

- O bagulho ficou louco e eu nem imaginava. [...] Quando eu fiquei sabendo do rolê, eu fiquei [com a Jade] bem antes do fim do contrato [namoro] anterior, eu falei: Pô, da hora, você sabe o que você faz. E ela: Então, eu estou te contando porque o bagulho é assim e estou querendo muito. Falei: Eita, mano! Depois disso, o bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia. Mas eu nem imaginava, fui pego de surpresa. Eu perguntei: E o meu parça [João Guilherme]? Daí ela: Mano, quando você quiser você fala, mas por mim o bagulho estava desandado já, expôs Gui dentro do reality.

Nos Stories, Zé escreveu:

Minha cabeça está a mil, meus amigos. Agora pensa na do John, se referindo ao irmão.

Eitaaaaa!