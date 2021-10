ONG entrega 50 cestas básicas em meio à incertezas de ficar sem sede

Daniel Tossato



23/10/2021 | 04:43



Coordenadores da ONG (Organização Não Governamental) Meninos e Meninas de Rua, com sede na Rua Jurubatuba, na região central de São Bernardo, realizaram durante todo o dia de ontem ação de entrega de 50 cestas básicas para famílias carentes que vivem na cidade.

Conforme uma das coordenadoras do projeto Néia Bueno, 48 anos, a entrega das cestas deve ter beneficiado aproximadamente 200 pessoas que estiveram na sede da ONG para retirar os mantimentos. Muitos dependem das doações realizadas pelo projeto Meninos e Meninas de Rua para poder levar alimento para casa.

A iniciativa acontece em meio a batalha que a instituição, que é sediada em imóvel há mais de 30 anos, trava contra a Prefeitura de São Bernardo, sob comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), para seguir no local. A administração quer despejar a instituição sob alegação de que a ONG estaria irregular para manter convênio com agentes públicos. A data prevista para que a Prefeitura retomasse o imóvel terminou no dia 15.

“Hoje entregamos 50 cestas básicas e que deverão beneficiar aproximadamente 200 pessoas. Vamos repetir a ação na semana que vem”, declarou a coordenadora. Sobre a situação crítica da ONG, que pode perder a sede em que ocupa há mais de 30 anos, Néia sustenta que a instituição encontra forças em ações como as realizadas ontem. “Queremos que o prefeito abra canal de diálogo para que possamos conversar sobre essa situação. O Meninos e Meninas de Rua é importante para São Bernardo”, avaliou a coordenadora. “Todo esse apoio só mostra o reconhecimento que o projeto tem junto ao povo. Fazemos e fizemos história aqui no município”, disse Néia.

Por meio de nota, a Prefeitura alegou que o cumprimento da decisão de despejo da entidade depende da expedição do mandado, sob responsabilidade do Poder Judiciário.