Arrascaeta tranquiliza torcida e compartilha evolução em tratamento no Flamengo

22/10/2021 | 11:04



Em reta decisiva e ciente das dificuldades causadas por ausências, o Flamengo tenta correr contra o tempo para recuperar Arrascaeta. O meia uruguaio é o titular com situação mais delicada entre todos do departamento médico. Ainda sem uma previsão definida de retorno, o camisa 14 utilizou as redes sociais para tranquilizar e mostrar evolução aos torcedores rubro-negros.

Arrascaeta utilizou a sua conta pessoal no Instagram para publicar uma foto com Mario Galbi Peixoto, fisioterapeuta do clube rubro-negro, e escreveu: "Passo a passo com o fera". O Flamengo também compartilhou um vídeo da evolução do uruguaio nas redes sociais.

Diagnosticados praticamente no mesmo período, Arrascaeta e Bruno Henrique vivem momentos bem distintos no processo de evolução. A lesão do atacante é de grau 1, enquanto que do meia é 2. Bruno Henrique retornou às atividades em campo, ainda de maneira separada, mas é a grande esperança de retorno mais breve.

Outra grande expectativa é a possível presença de David Luiz na lista de relacionados para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, apesar da boa notícia, a tendência é que o zagueiro seja preservado para o confronto direto contra o líder Atlético-MG, no próximo dia 30, também no Rio de Janeiro.