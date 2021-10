Filme pornô é exibido durante transmissão de jornal e apresentadores não percebem; saiba mais!

20/10/2021 | 12:10



O jornal norte americano KREM, de Washington, sofreu críticas por uma falha cometida durante a exibição do noticiário - acidentalmente, durante a previsão do tempo, foi exibido um trecho de treze segundos de um filme pornô e nenhuma das apresentadores notou o incidente. Eita!

A âncora, Cody Proctor, por sua vez, conversa sobre a previsão do tempo com a apresentadora Michelle Boss, sem notar as cenas pornográficas no cenário.

Quanto tempo vai durar?, questionou Cody sobre o tempo.

Não pode durar para sempre, mas pode durar até o início da semana, pelo menos. E parece que vamos ter alguns dias bônus de bom tempo depois de um fim de semana ameno e temperaturas lindas, respondeu a meteorologista.

E, após o ocorrido, o canal televisivo pediu desculpas aos telespectadores pelo deslize:

Um vídeo impróprio foi ao ar na primeira parte do programa. Estamos trabalhando diligentemente para garantir que algo assim não aconteça novamente