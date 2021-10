Lazio busca virada com gol polêmico de Felipe Anderson e vence a Inter de Milão

16/10/2021 | 15:35



A Lazio venceu a Inter de Milão por 3 a 1 neste sábado, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Italiano, após sair atrás e conseguir a virada graças a um gol polêmico de Felipe Anderson, no Olímpico de Roma. Com o jogo empatado por 1 a 1, o brasileiro balançou a rede no momento em que Dimarco, da Internazionale, estava no chão. Os adversários queriam que a bola fosse colocada para fora, mas os próprios não pararam na hora da queda do jogador, quando a posse estava com eles.

Com o resultado, o time comandado por Mauricio Sarri subiu para o quinto lugar, com 14 pontos, mas ainda pode perder a posição até o fim da rodada. Já a Inter de Simone Inzaghi estacionou nos 17 pontos, em terceiro lugar, com chances de ser ultrapassada pela Roma e de ver Napoli e Milan, líder e vice-líder, respectivamente, se distanciarem na tabela.

A partida começou com muita disputa física, portanto os primeiros minutos tiveram uma quantidade considerável de faltas, uma delas cometida por Hysaj sobre Barella, dentro da área da Lazio, o que rendeu um pênalti para a Inter. Perisic assumiu a responsabilidade da cobrança e converteu, aos 12 minutos. O restante do primeiro tempo foi de poucas chances claras, por isso a partida foi para o intervalo com a vantagem dos visitantes.

A Lazio melhorou no segundo tempo e conseguiu encontrar mais espaços no campo de ataque, com boas jogadas do brasileiro Felipe Anderson. Quem empatou o jogo, entretanto, foi Immobile, que mandou a bola para rede em cobrança de pênalti, marcado pelo árbitro após Bastoni dar um toque de mão dentro da área.A vez de Felipe Anderson brilhar chegou aos 36 minutos, quando ele aproveitou rebote do goleiro e marcou o gol da virada.

Enquanto o atacante comemorava, os jogadores da Inter se revoltaram, pois queriam que os adversários tivessem parado o contra-ataque que originou o gol, já que Dimarco estava no chão. Muito irritado, Dumfries chegou a agarrar o brasileiro pela gola da camisa. Após a confusão, Milinkovic-Savic fechou o placar, aproveitando uma cruzamento de Luis Alberto para marcar de cabeça. No final da partida, Luiz Felipe, da Lazio foi expulso e começou a chorar.