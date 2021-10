Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 09:26



O São Caetano encara hoje o Taubaté, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, pela oitava rodada da Copa Paulista. O time da região, que é quinto colocado no Grupo 4, com a mesma pontuação do Atibaia, mas atrás pelos critérios de desempate – ambos têm dois a menos que o terceiro colocado, Juventus, com oito –, vem de empate (1 a 1) na última rodada, com a Portuguesa, no Canindé. Já o Taubaté, que havia perdido para o Moleque Travesso (1 a 0), no Vale do Paraíba, é o lanterna, com cinco. A Lusa é a líder da chave, com dez.

No time do Grande ABC, o técnico Max Sandro não havia definido a equipe até o fechamento desta edição. Sem poder contar com o zagueiro Marcão, que se lesionou no joelho esquerdo e deverá desfalcar a equipe nas próximas duas semanas, o técnico ainda estuda mudanças para o meio de campo e para o sistema ofensivo. “Temos acompanhado os treinos e a dedicação de todos os atletas e por isso vamos aguardar até amanhã (hoje) para definir os 11 titulares. Sabemos da necessidade de vitória nesta partida e por conta disso vamos traçar a melhor estratégia para este jogo”, declarou Max Sandro.

Exceção feita ao zagueiro Marcão, que deve ser substituído por João Pedro, o treinador tem todo o elenco à disposição para este jogo.

A equipe do Interior, comandada pelo técnico Douglas Leite, deve ter a mesma escalação da derrota para o Juventus. Na próxima rodada o time do Vale do Paraíba recebe a visita da líder Portuguesa. O São Caetano vai a Atibaia medir forças com os donos da casa.