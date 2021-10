Diocese inaugura amanhã paróquia em Ribeirão Pires

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/10/2021 | 00:01



A Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas católicas do Grande ABC, inaugura amanhã, às 10h, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica na Praça Nossa Senhora de Fátima, 13, na Vila Suely, em Ribeirão Pires. A unidade foi criada como capela em 1972 e desde de 2018 ganhou o status de quase paróquia, o que permitiu a realização de missas diariamente.

A celebração de abertura contará com a presença do bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini e do padre Mario Alessio da Silva, que será o pároco da igreja que vai atender quatro comunidades Santo Antônio, no Jardim Mirante; Nossa Senhora Aparecida, na Vila Gomes; Nossa Senhora da Paz, no Parque Aliança; e Nossa Senhora das Graças, no Planalto Bela Vista.

É um momento muito importante da nossa vida comparável ao dia do nascimento, é o dia em que nós vamos nascer para a igreja como uma célula, uma nova comunidade paroquial. Por isso, com muita alegria, nós vamos comemorar o dia do nascimento. Já fomos concebidos há três anos como uma comunidade quase paróquia e agora, se Deus quiser, a igreja vai dar a luz a essa nova comunidade. Por isso é um momento muito importante em que a nossa comunidade com muita esperança e muita felicidade, sobretudo, espera esse dia magnífico em que seremos coroados e criados como paróquia”, comentou o padre Mario Alessio da Silva.

Antes de se tornar uma paróquia, a Nossa Senhora de Fátima precisou passar pelos quatro níveis estabelecidos pela Igreja Católica. A fundação, em 1972, foi como capela. “É um espaço de culto pequeno inicial, surge quando pessoas que professam a fé, mas não tem ali um lugar para celebrar ou uma presença institucionalizada da igreja, solicitam formalmente à autoridade eclesiástica, que se constitua ali um lugar de culto”, de acordo com a Diocese.

Com a adesão maior da comunidade, a capela Nossa Senhora de Fátima passou a ser chamada de comunidade e ter catequese e pastoral. Por fim, em 2018, virou uma quase paróquia, que é definida pela igreja como local com mais autonomia. “Quando essa estrutura cresce um pouco mais e já demonstra sinais de autonomia, ela pode ser nomeada pelo bispo, depois da consulta ao clero da região e alguns fiéis, no processo de sinodalidade, pode se tornar uma quase paróquia, do latim ‘quase’, significa ‘como’. Então é como uma paróquia”, explica a diocese.