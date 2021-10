Filippi propõe progressão de carreira automática a GCMs

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 00:16



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), propôs mexer no estatuto da GCM (Guarda Civil Municipal) para viabilizar a progressão de carreira automática aos profissionais da base da categoria. O projeto de lei foi entregue ontem pelo Paço à Câmara.



Segundo a administração, a proposta prevê a evolução das classes de patentes mais baixas da corporação. Além disso, o texto cria a realização de concurso interno para a ocupação de cargos de comando da guarda (classe distinta, supervisor e inspetor). O governo Filippi se comprometeu ainda a contratar mais 100 GCMs no próximo ano – atualmente, o município conta com 290 guardas. “Toda a tropa da Guarda Civil Municipal sofre a falta de progressão vertical de carreira há mais de 11 anos. Obviamente que essa falta de perspectiva profissional prejudica o ânimo do efetivo. Para o prefeito Filippi, que tem como meta de governo melhorar a segurança pública da cidade, a valorização funcional da GCM é parte importante e fundamental desse processo”, frisou o secretário de Segurança Cidadã, Benedito Mariano. Se aprovadas – o governo pediu tramitação em regime de urgência ao Legislativo –, as novas regras para a GCM passam a valer já a partir de 1º de março de 2022.



O afago do governo Filippi à guarda ocorre meses depois de decisão adotada no início da gestão que estremeceu a relação de Mariano com parte da corporação. Desde o início do ano, o governo Filippi tenta trocar a política de repressão adotada pela GCM pela de mediação de conflitos. Em abril, anunciou o fim de perseguições, mas logo em seguida voltou atrás após pressão de opositores. Outro calcanhar de Aquiles da pasta de Mariano que também envolve a GCM é o enfrentamento aos pancadões.