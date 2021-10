Polícia Civil prende dois suspeitos de assalto a agente de trânsito

Daniel Tossato



06/10/2021 | 18:20



Integrantes da Polícia Civil do 6º DP (Baeta Neves) prenderam, no início da tarde desta quarta-feira (6) dois suspeitos que participaram da tentativa de assalto a um agente de trânsito no dia 24 de setembro no Bairro Santa Terezinha, em São Bernardo.

Identificados como Gustavo Samuel de Sousa Monteiro e Rogério de Albuquerque Rodrigues, os suspeitos foram encaminhados para o 6º DP, onde foram reconhecidos pela vítima, identificado apenas pelas iniciais: V.J.D.S.

Conforme a Polícia Civil, a vítima, durante procedimento de reconhecimento dos suspeitos, sustentou que Monteiro e Rodrigues era os outros homens que participaram do assalto e que tentaram levar sua moto, modelo Honda VFR 1.200, avaliada em R$ 60 mil.

“A vítima reconheceu, com absoluta certeza, Rogério e Gustavo como sendo dois dos autores do crime ocorrido na data de 25 de setembro de 2021, razão pela qual foram indiciados, em virtude de duas condutas amoldarem-se ao artigo 157, inciso II, do Código Penal”, diz o BO (boletim de ocorrência), lavrado no 6º DP.

Junto com os suspeitos, a polícia encontrou e apreendeu diversos equipamentos relacionados à motocicletas como capacetes, luvas, espelho retrovisor, além de cartões de memória, telefone celular.

As prisões foram comunicadas ao Poder Judiciário e ao MP (Ministério Público), bem como à Delegacia de Polícia Seccional de São Bernardo.

O ASSALTO

Na noite do dia 24 de setembro, um morador do bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, reagiu a um assalto e matou um suspeito após tentar roubar sua moto.

O agente de trânsito e atirador esportivo foi abordado por quatro indivíduos quando chegava em casa. Segundo boletim de ocorrência, o rapaz voltava do estande de tiros e não se feriu. Os outros três suspeitos fugiram do local sem levar nada

Um circuito de câmeras de segurança flagrou toda a ação e mostrou a vítima parada em um semáforo com a moto e os criminosos surgindo na sequência anunciando o assalto. A moto da vítima é avaliada em R$ 60 mil. Durante a ação, ainda houve luta corporal entre a vítima e um dos criminosos, que logo percebeu que o rapaz que estava armado.

À época, o caso foi registrado no 1º DP (Centro) de São Bernardo.