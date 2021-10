Mãe de Nego do Borel registra desaparecimento do cantor

05/10/2021 | 08:10



Nego do Borel está desaparecido segundo a mãe dele, Roseli Viana Pereira, que segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, registrou o sumiço dele na 42ª DP do Recreio dos Bandeirantes na noite da última segunda-feira, dia 4. Roseli teria informado que, pela manhã de segunda, o artista, chorando, disse que sairia de casa. Ele ainda teria ligado para um assessor agradecendo por tudo e fazendo uma espécie de despedida.

Roseli ainda afirmou que não consegue contato com o filho, pois o aparelho de celular dele está desligado. A última vez em que se falaram Nego disse que a amava e pediu que ela não o impedisse de fazer o que ele queria. O caso foi encaminhado para Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

Em setembro, Nego do Borel foi expulso do programa A Fazenda depois de violar as regras do programa segundo a Record TV. Ele foi acusado de estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello, outra participante do reality show. Ele segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Após a expulsão, Nego publicou um vídeo chorando em que desabafa sobre a situação e diz que foi injustiçado.

Em contato com a coluna de Leo Dias, a assessoria de imprensa do ex-peão confirmou que Nego está desaparecido e que a família está desesperada. Foi revelado ainda que o artista tem apresentado oscilações no humor, alternando momentos em que parece estar bem, com momentos em que chora copiosamente.