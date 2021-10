Ariadna Arantes se pronuncia após choro de Lary Bottino ao falar sobre polêmica de roubo em A Fazenda 13

04/10/2021 | 09:10



Parece que Lary Bottino resolveu aproveitar sua passagem por A Fazenda 13 para botar alguns pingos nos is! Na noite do último domingo, dia 3, a influenciadora conversou com algumas peoas e acabou contando seu lado da polêmica relacionada a uma pulseira que emprestou de Ariadna Arantes.

A ex-De Férias com o Ex começou explicando como emprestou o acessório da então amiga, e revelando o que a levou a esquecer de devolver o item:

- Eu estava numa viagem com um monte de mulher. Óbvio que a gente emprestava coisas, elas pegavam de mim, eu pegava delas. Só que daí a gente foi num jantar e eu não tenho nada muito chique, daí ela [Ariadna] me emprestou uma pulseira, um brinco e uma roupa. Só que no dia seguinte bem cedo eu já ia de volta para o aeroporto, daí eu esqueci de devolver o brinco e a pulseira.

Depois disso, Lary afirma ter avisado que havia ficado com a pulseira, motivo pelo qual não teria tentado esconder o fato em suas redes sociais - e conta que já estava até mesmo marcando uma data para devolver o objeto quando a polêmica tomou as redes:

- Só que a gente era amiga, e a gente foi se falando, até aí sem problema. Daí eu falei: Vou ficar usando para não perder , e ela via a pulseira direto comigo no Instagram, nos Stories, eu nunca escondi isso. Daí um dia ela ia para São Paulo, eu ajudei ela a ver uma casa por lá, porque até então ela era minha amiga, só que eu fiz uma lipo na barriga. E ela me mandou mensagem, falando que ia ficar 15 dias na cidade, e na minha cabeça eu tinha esses 15 dias para devolver a pulseira.

Na época, no entanto, a influenciadora estava se recuperando de uma cirurgia, de modo que demorou para responder as mensagens da amiga sobre o dia exato no qual elas se encontrariam, o que teria ocasionado o exposed:

- Ela falou na mensagem, só que ela não estava desesperada. Daí eu falei tá bom, expliquei que ia fazer a lipo, enfim. Acabou que eu fiquei muito ocupada, acabei não conseguindo responder ela. Só que daí, eu não sei se ela fez de propósito ou se ela foi desabafar e realmente não imaginou o que ia acontecer na minha vida. Eu estava fazendo a lipo, e quanto eu acordei o meu instagram só tinha gente me chamando de ladra.

Lary ainda admite que, no momento em que viu a publicação de Ariadna, ainda estava sob efeito da anestesia, e afirma que isso acabou fazendo com que ela se pronunciasse de modo errado a respeito do ocorrido. Daí em diante, a nova peoa admite que é difícil falar do assunto sem chorar e conta que sua vida virou de cabeça para baixo. Além das consequências profissionais, ela conta que acabou até mesmo terminando um relacionamento, e afirma que a situação a deixou depressiva:

- Minha vida virou um caos e eu nunca peguei nada de ninguém. Só que eu também tenho minha vida. Foi uma palhaçada. Fiz até uma coleção inteira de pulseiras e brincos iguais ao dela, pra mostrar que eu nunca precisei roubar nada de ninguém. Só que já tinha sido feita a mer**. Eu perdi muitos seguidores, perdi sete contratos. Fiquei sem trabalhar três meses, fiquei depressiva. Fiquei no fundo do poço.

Ariadna, no entanto, não ficou calada diante do depoimento de Bottino. Através do Stories do Instagram, a maquiadora afirmou que não iria se extender ao comentar sobre o tema, mas afirmou que já tinha conversado com Lary anteriormente, e que a peoa já havia expressado sua mágoa.

Eu trabalho com provas! Vocês já sabem da história certa. Vocês sabem da verdade... E espero que depois dela contar a versão puxando pro lado dela, definitivamente isso acabe. Porque não preciso usar disso para crescer. Eu não preciso aparecer em cima de uma pulseira que era minha e bla bla bla... Chega, por favor. Quando a dona Larissa chegou por aí, eu já estava.

Eita!