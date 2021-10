Britney Spears posta fotos sem roupa após se ver livre de tutela do pai e afirma: Se divertir nunca matou ninguém

01/10/2021 | 09:10



Parece que Britney Spears decidiu comemorar os primeiros passos rumo à liberdade de forma ousada! A artista, que recentemente se livrou da tutela do pai, Jamie Spears, já havia feito uma publicação surpreendente ao surgir pilotando um avião - mas, na noite da última quinta-feira, dia 30, ela decidiu postar uma galeria de fotos nas quais aparece sem roupa!

É isso mesmo: no Instagram, a rainha do pop surpreendeu os fãs ao surgir nua logo na primeira foto da publicação. Cobrindo as regiões íntimas com um emoji de flor, a cantora posa em frente a uma banheira, e ainda inclui registros nos quais aparece na praia usando apenas a parte de baixo do biquíni, enquanto segura os seios com as mãos.

Na legenda, ela ainda avisou que não havia editado as fotos, esclarecendo que a curvatura suspeita da banheira era natural:

Se divertir no [Oceano] Pacifico nunca machucou ninguém! Ps.: sem edições nas fotos! A banheira é curva [risos].

Os internautas, é claro, babaram pela musa, além de elogiarem sua autoestima:

Adoro ver você tão feliz e livre! Você merece isso! Te amo britney, escreveu Paris Hilton;

Libertem os mamilos!, brincou o noivo da cantora, Sam Asghari;

Mamãe, comece um OnlyFans, isso faria a internet literalmente explodir, pediu um seguidor;

Britney usou seu primeiro dia fora da tutela de Jamie para postar nudes e estou inspirada, admitiu uma fã.