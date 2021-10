A última fornada. Toda a arte de Yasuichi Kojima

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/10/2021 | 08:42



Mauaense e não mauaense, corram. Hoje é o último dia para ver a exposição

‘Kojima 61 anos de arte’, na Pinacoteca de Mauá. Simplesmente genial...

Nestes 34 anos da página Memória, houve um período que, por semanas (ou seriam meses?), publicamos, dia a dia, a foto de uma peça em cerâmica ou porcelana do acervo do Museu de Mauá – afinal, Mauá já foi a Capital da Porcelana. O Banco de Dados do Diário preserva todos os negativos coloridos daquela cobertura. Logo, logo, repetiremos. Entre as peças havia várias da Cerâmica Kojima, cuja primeira queima em forno próprio ocorreu em 9 de abril de 1960. Com sua produção, a família Kojima levou o nome de Mauá para todo o País. Cecília Camargo, esta incansável agitadora cultural, informa que a última fornada dos Kojima foi documentada, e um vídeo está sendo produzido para que esta arte seja perpetuada, ela que já é tombada como bem imaterial da cidade. Assim, caro leitor, caso você não tenha visto esta exposição sexagenária, terá a oportunidade de conferir no vídeo, onde por certo aparecerá a linda arte de todo o processo de produção. Cecília Camargo registra que o trabalho em cerâmica requer cuidado e delicadeza, além de técnica e sensibilidade. É a transformação da argila bruta em peças delicadas, verdadeiras obras de arte.

Diário há meio século

Sexta-feira, 1º de outubro de 1971 – ano 13, edição 1653

MANCHETE – Teia de Aranha surpreende o Grande ABC. Deter e multar os veículos com documentação irregular, identificar e prender subversivos, marginais ou sonegadores de impostos. Esses foram os principais objetivos da operação

denominada Teia de Aranha, realizada na Grande São Paulo pela Secretaria de Segurança Pública. No Grande ABC

funcionaram 26 postos.

SÃO CAETANO – Prefeitura promove festa em homenagem aos esportistas da cidade, entre eles, as atletas do São

Caetano EC bicampeãs de basquetebol dos Jogos Pan-Americanos realizados na Colômbia: Norminha, Elzinha,

Delcy e Marlene, e o técnico Valdir Pagan Peres.

Em 1º de outubro de...

1931 – Regulamentado o serviço de auto-ônibus de São Bernardo, hoje Grande ABC.

Criado o primeiro horário de verão brasileiro (decreto 20.466), conhecido como ‘Horário de Economia de Luz no Verão’.

1946 – Dirceu da Silva Real nasce em Paranapiacaba, no 3º patamar. Fotógrafo, artesão e pesquisador da Memória.

1956 – Mauá e Ribeirão Pires são anexados à 1ª Zona do Estado de São Paulo para efeito de pagamento do salário

mínimo aos seus trabalhadores. A decisão é tomada pela Comissão do Salário Mínimo, contra o voto dos empregadores.

Lançado o semanário A Vanguarda, em Rudge Ramos, hoje Folha do ABC, esta criada pelo saudoso jornalista Alberto

Floret, ex-Diário.

1961 – Termina a greve dos motoristas em Santo André. Clube Bochófilo de Santo André inicia campanha para a

construção de sede própria.

News Seller, antecessor do Diário, organiza o concurso ‘Embaixatriz Estudantil 61’.

1981 – Grupo Tarancón faz o show Bom Dia, na Metodista, em São Bernardo.

1986 – GM apresenta a nova linha Monza para 1987.

Hoje

Dia Internacional do Idoso (ONU)

Dia Nacional do Vereador

Dia Mundial do Vegetarianismo

Dia do Vendedor

Santos do Dia

Teresa de Lisieux. Santa Terezinha do Menino Jesus.

Religiosa francesa (1873-1897). Virgem e doutora da Igreja

Rémy ou Remigio (França, Lyon, 440 – Reims, 533).

Bispo. Fortaleceu o catolicismo em seu país.

Veríssimo