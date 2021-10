A nova polêmica de Fabrício Coutinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/10/2021 | 00:24



O secretário de Educação de São Caetano, Fabrício Coutinho, se envolveu em nova polêmica no município. Desta vez, a Aspescs (Associação dos Profissionais da Educação de São Caetano) acusou Fabrício e o prefeito interino da cidade, Tite Campanella (Cidadania), de manobrarem para evitar a participação popular no Fórum Municipal de Educação, que discute os rumos do setor nos próximos anos. Segundo a entidade, a administração abriu prazo de somente 11 dias para inscrição no fórum, sem abrir participação para servidores da área. “Instituir um fórum limitando a participação dos servidores é autoritarismo”, disparou o grupo. A Aspescs ainda criticou o fato de a gestão de Fabrício ter aberto uma comissão para tratar do plano de carreira do magistério sem divulgar critérios de escolha e resultados. “A educação não é quintal de ninguém”, questionou.

Críticas

A mesma Aspescs (Associação dos Profissionais da Educação de São Caetano) divulgou manifesto contra o vereador Jander Lira (DEM), acusando-o de sabotar reunião, no âmbito da comissão instalada na Câmara para discutir a concessão do abono aos funcionários da educação. O grupo diz que o democrata cancelou o encontro previamente agendado sem dar justificativas. Jander argumentou que a reunião, que estava agendada para sexta-feira, não foi possível acontecer naquela data por problemas técnicos no Legislativo. O encontro aconteceu ontem e a associação entregou a pauta de reivindicações. A comissão ainda é composta por Professor Ródnei (Cidadania), Professora Magali Selva Pinto (Cidadania), Matheus Gianello (PL) e Bruna Biondi (Psol).

Requerimento ecoa – 1

O requerimento com moção de repúdio à BR7, concessionária do transporte coletivo de São Bernardo, ainda reverbera na Câmara. Um dos pontos que chamam atenção no documento é a assinatura favorável do vereador Lucas Ferreira (DEM). Isso porque o democrata é filho do ex-servidor Zimma Francisco do Nascimento Filho, que atuou na ETC (Empresa de Transporte Coletivo) de São Bernardo e sempre mostrou proximidade com a operadora do transporte no município.



Requerimento ecoa – 2

O tema dominou tanto a sessão de quarta-feira na Câmara de São Bernardo que outros parlamentares usaram a tribuna para questionar a decisão da BR7 de suspender o traslado social em cemitérios públicos do município. Gordo da Adega (Republicanos) e Fran Silva (PSD) questionaram o fato e pediram ao governo para interceder pela volta do serviço.



Pauta – 1

A sessão de Santo André foi pautada pelo tema segurança pública. Diversos vereadores, a maioria da base de apoio do prefeito Paulo Serra (PSDB), utilizaram a tribuna para criticar o governador João Doria (PSDB) e cobrar o atual chefe do Executivo paulista para aumento do efetivo nos bairros da cidade, bem como instituição de plano de inteligência para coibir a violência.



Pauta – 2

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) aproveitou a pauta sobre segurança pública para prestar homenagem à jovem Isabelle Amaral Costa, moradora de São Bernardo e assassinada na semana passada em Itanhaém, no Litoral. Policial militar, Donetti lembrou do tempo nas ruas e pediu revisão das legislações vigentes. “Diversas vezes na época de patrulhamento, quando eu prendia os ‘marginais’, eles já eram procurados, tinham saído na última ou penúltima saidinha.”



Homenagem

A Câmara de Santo André aprovou proposta da vereadora Silvana Medeiros (PSD), que pediu para trocar o nome da Praça Eurico Gaspar Dutra, no Parque Gerassi, para Praça Vereadora Marilda Brandão. A parlamentar morreu de Covid-19 neste ano.



Filme

O triunfo de Marcelo Oliveira (PT) à Prefeitura de Mauá no ano passado virou um documentário. Assinado pelo publicitário Tarcisio Tadeu, o Memórias da Vitória narra o passo a passo da campanha de Marcelo, único vereador do PT na última legislatura e que desbancou o então prefeito da cidade, Atila Jacomussi (PSB).