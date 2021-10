São Caetano terá carreta itinerante para exames de prevenção ao câncer de mama

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 20:06



Para marcar o Outubro Rosa, mês de conscientização para o controle do câncer de mama, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Caetano realizará diversas ações. Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizarão diversas atividades como palestras, coleta de citologia oncótica em livre demanda, rodas de conversa com temas do universo feminino e workshops de artesanato, além de oferecer massagens e maquiagens. O grande destaque fica por conta da carreta de Saúde que funcionará de forma itinerante entre 6 de outubro e 4 de novembro percorrendo diversos espaços da cidade. Também haverá um ponto fixo, no Espaço Verde Chico Mendes, a partir do dia 12 de outubro.

Ambos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h, das atendendo em livre demanda para exames de: ultrassom vaginal, ultrassom pélvico ou transvaginal, ultrassom de tireoide, ultrassom da mama, Papanicolau e Linda (plataforma para detecção precoce de lesões na mama, por meio de inteligência artificial e utilizando imagens térmicas).

“Todas as ações foram pensadas com o objetivo de promover e compartilhar informações para conscientizar sobre a doença, oferecendo maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, aumentando as chances de cura”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Sigolo.

Outubro Rosa Pet

Os animais de estimação também precisam de exames de rotina e farão parte das ações da campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A doença acomete cerca de 45% dos pets que têm propensão aos tumores. É uma enfermidade grave e, quanto antes o diagnóstico for realizado, maiores são as chances de cura. No domingo (3), das 9h às 11h, na rua de Lazer (av. Kennedy), haverá abordagem de orientação e prevenção na Unidade Móvel de Castração.

Câncer que mais mata

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), um a cada três casos de câncer pode ser curado se for descoberto logo no início. Alguns tipos de câncer, entre eles o de mama, apresentam sinais e sintomas em suas fases iniciais. Detectá-los precocemente traz melhores resultados no tratamento e ajuda a reduzir a mortalidade.

É o tipo mais comum, depois do câncer de pele, e também é o que causa mais mortes por câncer em mulheres. Segundo o Instituto, a estimativa de novos casos no Brasil este ano é de 66.280. Em 2019, foram 18.295 casos de mortalidade por câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama e o risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos.

A adoção de hábitos saudáveis, além da execução de exames de imagens como a mamografia para rastreamento, são fundamentais para reduzir a incidência de novos casos.

Programação da Carreta Móvel

6 a 9 de outubro – Teatro Santos Dumont

10 de outubro – Praça dos Imigrantes

11 a 16 de outubro – Praça Cicaroni

17 de outubro – Praça dos Imigrantes

18 a 23 de outubro – Praça Cardeal Arcoverde

24 de outubro – Praça dos Imigrantes

25 a 30 de outubro – EMEF Leandro Klein

31 de outubro – Praça dos Imigrantes

1 a 4 de novembro – Praça da Riqueza

Programação nas UBSs

Todas as Unidades Básicas de Saúde farão exames de prevenção em livre demanda e contarão com diversas programações ao longo do mês. Consulte a programação completa na UBS de seu bairro.

Programação Cultural

No dia 17 de outubro, das 10h às 15h30, a Secretaria de Cultura realizará o evento Mulheres em Movimento, com aulas de dança e apresentações durante todo o dia, na Estação Cultura (Rua Serafim Constantino, s/n - Centro).