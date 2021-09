Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 10:41



Nesta quarta-feira (29), policiais militares do 6º BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) em São Bernardo, foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de furto dentro de uma loja de jóias no São Bernardo Plaza Shopping. Ao chegarem no centro de compras, a equipe conseguiu encontrar o homem colombiano e uma mochila com diversas jóias de ouro, que ele tinha furtado minutos antes. As jóias estavam avaliadas em R$ 57.424,28.

A ocorrência foi encaminhada ao 1º DP da cidade e o indivíduo está à disposição da Justiça. Os itens foram devolvidos ao proprietário.