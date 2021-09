PM apreende na Imigrantes caminhão com 1 tonelada de maconha, armas e munição

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 00:01



A Polícia Militar apreendeu ontem, na Estada Velha de Santos, 1.056 quilos de maconha, cinco armas e centenas de munições em perseguição que envolveu agentes dos batalhões de São Bernardo, Santos e Cubatão, além das equipes da 2ª (Praia Grande), 3ª (Santos) e 4ª (São Bernardo) Cia do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária). O material estava escondido em fundo falso de caminhão Mercedes-Benz L608, que trafegava em trecho de São Bernardo da Rodovia dos Imigrantes.

O motorista, que não teve o nome divulgado, fugiu da abordagem realizada na BOP (Base Operacional), em São Bernardo e deu início a perseguição, que contou com apoio das câmeras do Centro de Controle Operacional, que monitorou o veículo no deslocamento até a Baixada Santista. A prisão foi efetuada quando o motorista tentou escapar pela Estrada Velha de Santos, já retornando ao trecho do Planalto, e foi cercado por diversas viaturas que acompanhavam o deslocamento. De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), o motorista abandonou o veículo e tentou fugir pela mata, mas foi preso.

No fundo falso da carroceria, além de 1.124 tijolos de maconha, foram encontradas uma pistola ponto 45, dois fuzis colt 556 e mais dois fuzis que não tiveram os modelos identificados. Os policiais também catalogaram 984 munições calibre 556 e cinco de calibre 45. Fazia parte do lote 11 carregadores de munição, sendo que um deles com capacidade para armazenar 400 balas de uma só vez.