Em Paris, Neymar Jr. curte balada com Jojo Todynho e irmão de Jade Picon

29/09/2021 | 10:10



E os rumores sobre o affair de Neymar Jr com Jade Picon só aumentam! Na última terça-feira, dia 28, logo depois de assistir a partida contra o Manchester Ciry em Paris, na França, Leo Picon, irmão da influenciadora digital, foi visto curtindo uma festinha com Jojo Todynho, na mesma casa noturna que Neymar Jr.

Nas redes sociais, Leo compartilhou nos Stories o momento sem mostrar Jade ou o atleta, que por sua vez, só apareceu no próprio Instagram, em um clique com a campeã de A Fazenda 12.

Gata, gostosa demais. Prazer em te conhecer!, disse.

Te amo, respondeu a funkeira.

Vale lembrar que antes de aproveitarem a noite, Leo publicou um registro assistindo ao jogo do menino Ney com Jade - e a influenciadora digital vem sendo alvo de boatos desde setembro, quando teria ficado com o atleta. Será que está rolando?