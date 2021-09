Mauá interdita passarela para restabelecer iluminação

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/09/2021 | 00:01



A Prefeitura de Mauá resolveu interditar a passarela que fica no Centro da cidade e que liga a Avenida João Ramalho à Avenida Rio Branco para efetuar o serviço de instalação de nova fiação. O Diário mostrou no início de setembro que a passagem está totalmente apagada o que traz temor de assalto aos usuários.

De acordo com o Paço, o serviço será realizado até sexta-feira. Enquanto isso, a passarela ficará fechada entre 7h e 17h, horário em que as intervenções serão realizadas na estrutura. Após esse período, a circulação de pedestres será liberada, porém, ainda sem o restabelecimento da energia elétrica, que será ligada no fim do reparo.

Nos últimos meses, o local sofreu repetidas ações de vandalismo, além de furtos de toda a fiação elétrica. Somente este ano, o governo já realizou duas trocas completas de todo o cabeamento elétrico, além de cinco reparos pontuais