PDT desidrata no Grande ABC

Raphael Rocha



28/09/2021 | 01:35



Nas últimas eleições, o PDT no Grande ABC se estruturou, a partir da boa projeção do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) no pleito de 2018. Mas, para o páreo do ano que vem, o que se projeta é uma sigla completamente reformulada e sem suas principais lideranças recentes. O ex-prefeito Donisete Braga já pediu para sair da legenda. O ex-prefeiturável Ronaldo Lacerda, ex-secretário de Habitação de Diadema, foi expulso do PDT após polêmicas com o diretório local. E o mesmo caminho, o de saída, deve ser trilhado pelos mauaenses Cléber Broch e Júnior Orosco. Broch, gerente do Mauá Plaza Shopping, articula candidatura a deputado estadual, avisou que não deve seguir no partido e vai definir a nova casa no prazo limite da legislação eleitoral. Recentemente, quem também projetou a desfiliação foi Orosco. Ele cita que viu pouco empenho da direção do PDT sobre sua batalha jurídica para obter mandato de deputado federal – teve votos para ser eleito, mas o desempenho foi anulado pela Justiça Eleitoral.

Evento – 1

Secretário de Administração de Santo André e vereador licenciado da cidade, Almir Cicote (Avante) esteve em Cajamar, na Região Metropolitana, no evento que foi considerado o pontapé inicial da pré-campanha do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes, com a presença do também ex-governador Márcio França (PSB), do ex-ministro Gilberto Kassab (PSD) e do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB). Cicote mantém boa relação com França desde a época do PSB – e fez questão de tirar uma selfie com o socialista.

Evento – 2

“Vamos criar um movimento pró-Alckmin em todo o Grande ABC”, avisou Cicote. O nome do ex-governador transita bem junto à classe política da região, que pode virar palco de disputa ferrenha com os aliados do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato ao governo do Estado patrocinado por João Doria (PSDB).

Convite

O vereador Jander Lira (DEM), de São Caetano, crítico da atuação do secretário de Educação da cidade, Fabrício Coutinho, disse que quer ser candidato a prefeito caso nova eleição no município. E afirmou que, se ganhar, tem em mente o gestor da educação: a vereadora Professora Magali Selva Pinto (Cidadania), que foi titular da área na primeira passagem do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). O convite informal gerou desconforto, já que Magali é ferrenha defensora de Fabrício.

Encontro

Ainda em São Caetano, o presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), se encontrou com o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania). Mas não houve reunião agendada. Os dois percorriam ruas da cidade, conversando com moradores, no mesmo bairro.

Providencial

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), convocou seu secretariado para o mesmo horário do evento organizado pelo vereador Glauco Braido (PSD), na Câmara, para outorgar a medalha do mérito policial, como parte das celebrações pelo dia das polícias civil, militar e científica. A atividade trouxe o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota). Braido e Mamãe Falei, ambos integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre), têm sido críticos à gestão tucana.

CPI da Prevent Senior

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Carlão Pignatari, comunicou que recebeu o pedido para criação da CPI para apurar denúncias envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior, com 32 assinaturas – quórum mínimo de tramitação. O pleito se baseia nas denúncias apresentadas contra a empresa na CPI da Covid, de subnotificação de mortes pelo novo coronavírus e de alteração nos prontuários de pacientes com a doença.