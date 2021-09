Mauá começa aplicar dose de reforço em profissionais de saúde

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/09/2021 | 21:51



A prefeitura de Mauá começa aplicar a partir desta terça-feira (28), a dose de reforço do imunizante contra Covid-19 nos profissionais de saúde. Para garantir a aplicação, os trabalhadores da área deverão ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses.

A vacinação deste grupo ocorrerá nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta, das 9h às 15h30 – as unidades Flórida, Magini e Zaira 2 funcionam até as 20h. Além disso, a tenda sanitária da Praça 22 de Novembro, ao lado do Terminal Municipal, aplica as doses das 17h às 20h.

Estão aptos a receber a terceira dose os profissionais de saúde que tenham sido imunizados em Mauá. É fundamental apresentar o comprovante de vacinação com o registro das duas primeiras doses e documento com foto (CNH ou RG).

É possível ajudar a combater a fome na cidade ao se imunizar. Doe qualquer alimento da cesta básica para a campanha ''''''''Mauá na luta contra a fome'''''''' no dia em que for tomar a vacina. Não é obrigatório, mas ajudará muito a quem não tem o mínimo para colocar na mesa.

A Prefeitura de Mauá reforça o pedido às pessoas seguirem com os cuidados sanitários. Use corretamente a máscara, mantenha a higiene das mãos frequentemente e o distanciamento físico. Evite

aglomerações.