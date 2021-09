Obituário - 28 de setembro de 2021

Ademir Medici

28/09/2021 | 00:31



SANTO ANDRÉ

Alfredo José dos Santos, 94. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Sae, 90. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Rodrigues Nogueira, 89. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guiomar Clemente Baraldo, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Cecília Maria, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Auta Rodrigues de Souza, 76. Natural de Jequitinhonha (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleine Severino, 63. Natural de Mauá. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Vendedora. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ulisses Donizeti Vaccari, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Ajudante. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rinaldo Paula da Silva, 54. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Operador de empilhadeira. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Lavínia Dias de Souza, 93. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Damaceno Cândido Alves, 92. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Olívia Soares da Silva, 90. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Leonidia Silva Melo, 83. Natural de Itaquara (Bahia). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Delfina Mendes Guarche, 82. Natural de Eldorado (São Paulo). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Neuza Winkelmann, 73. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24, em Diadema. Cemitério do Baeta.

Mauro José Marques, 70. Natural de Cordeiro (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



SÃO CAETANO

Paulo José de Melo, 78. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Neide Barizan, 74. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Efigênia de Souza Dias, 96. Natural de Alvinópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Maria de Santana, 86. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Luzia dos Santos, 69. Natural de Uraí (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

José Carlos Zago, 68. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Suzel Rodrigues Silva Cordeiro, 58. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

José Augusto Carvalho, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 24, em Diadema. Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (São Paulo).



M A U Á

Eliana Donisete Trindade Rosa, 49. Natural de Mauá. Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Auxiliar de enfermagem. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Helena Contato de Alcântara, 91. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.