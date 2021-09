No Catar, Hugo Calderano é campeão do WTT Star Contender

Da Redação



26/09/2021 | 10:13



Atleta que lapidou quase toda sua vida de esportista em São Caetano, o mesa-tenista Hugo Calderano, 25 anos, é o campeão do WTT Star Contender, uma das principais competições do Circuito Mundial da modalidade. Durante a disputa final, que ocorreu ontem, ele venceu o esloveno Darko Jorgic, por 4 a 2 (11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9), em Doha, no Catar.

O brasileiro já havia chegado a uma final de uma etapa Platinum do Circuito Mundial, que hoje equivale ao WTT Star Contender. Em 2018, ele acabou com a prata também em Doha. O atleta também tem no currículo o vice do Aberto da Áustria de 2016 e foi bronze no ITTF Grand Finals de 2018, quando eliminou o atual número um do mundo, o chinês Fan Zhendong.

O Diário acompanhou o desempenho do mesa-tenista durante as Olimpíadas de Tóquio, que ocorreram esse ano no Japão. No evento, Calderano avançou às quartas de final, o que o tornou o primeiro brasileiro a ficar entre os oito melhores do mundo nos Jogos. Acabou perdendo para o alemão Dimitrij Ovtcharov. Com o triunfo em Doha, o atleta desponta como uma das pricipais forças para Paris 2024.

Com o título, Calderano salta para a quinta colocação no ranking mundial de mesa-tenistas. Antes da final, o atleta de São Caetano estava no oitavo lugar. Nas Américas, Calderano é dominante. Atual bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, não perde no continente há muitos anos. Em 2018 o esportista atingiu o ranking dos dez melhores do mundo e se estabilizou, algo nunca realizado por atletas latino-americanos.

Carioca, Hugo Calderano chegou a São Caetano com 14 anos e mudou-se para a Alemanha em 2020, quando decidiu buscar mais competitividade no país europeu.

A final

Calderano iniciou a disputa final confiante. Deu trabalho ao oponente nas recepções e também nas movimentações ofensivas, o que desestabilizou Jorgic.

Durante o segundo set, entretanto, o desempenho do atleta de São Caetano caiu, o que deu oportunidade ao esloveno dominar a partida. No terceiro set, mesmo que Calderano tenha conseguido grande sequência de pontos, acabou levando virada e viu o adversário fechar a etapa por 12 a 10.

Momento importante no jogo, já que uma derrota poderia complicar o objetivo de Calderano, o quarto set foi marcado pelo equilíbrio. O mesa-tenista de São Caetano acabou obtendo vantagem nos momentos decisivos e venceu a parcial.

Para o quinto set, o brasileiro retornou confiante mais uma vez. O atleta estava confortável na mesa para aplicar seus melhores golpes. Abriu 5 a 0 logo no início do quinto set e controlou completamente o jogo, vencendo a etapa. Na sexta parcial, chegou a abrir 8 a 4, mas permitiu que o esloveno encostasse, obrigando o técnico Jean-René Mounié a pedir tempo. O brasileiro voltou a dominar e fechou em 11 a 9, garantindo o troféu.