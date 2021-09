Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/09/2021 | 19:43



A Prefeitura de Santo André realizou, na manhã deste sábado (25), mais uma edição do programa Moeda Pet, iniciativa que arrecada garrafas plásticas recicláveis e distribui ração para cães e gatos. A ação teve a participação de cerca de 200 pessoas e foi realizada em frente à entrada do Parque Central em formato drive-thru. No total, foram entregues 657 quilos de ração para cães e gatos e recebidas mais de 13 mil garrafas plásticas. Foi o melhor resultado alcançado neste ano.

“É uma grande alegria ver o crescimento do Moeda Pet e a participação cada vez maior das pessoas. Santo André dá exemplo de práticas inovadoras e que melhoram a vida do cidadão. O Moeda Pet fornece alimento para os animais domésticos e para ONGs que cuidam do bem-estar animal, além de retirar garrafas plásticas das ruas. Isso é proteção ao meio ambiente e mais qualidade de vida para os andreenses”, ressaltou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Segundo a administração, cada quilo de garrafa plástica (que equivale a 20 garrafas de dois litros ou 26 de um litro) é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar o alimento para casa ou fazer a doação no local, para que seja destinada à Uapa (União Andreense Protetora dos Animais), entidade que faz a distribuição entre os protetores independentes cadastrados.

“O Moeda Pet une duas pontas fundamentais para a Santo André: o estímulo à reciclagem e a garantia de dignidade aos animais da cidade. Além de atuar na causa animal, o Moeda Pet também protege o meio ambiente, ao retirar plástico de circulação. É mais um programa vencedor em benefício da nossa população e que vai crescer ainda mais”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O programa é uma ação do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André, com apoio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, e conta com a parceria da farmácia de manipulação veterinária Farma Bichos e do Dr. Vet Hospital Veterinário. O Moeda Pet conta ainda com o apoio do Departamento de Vigilância à Saúde e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) que encaminha todo o reciclável arrecadado para as cooperativas de reciclagem.