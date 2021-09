São Bernardo estende restrições ao comércio até 7 de outubro

Anderson Fattori



25/09/2021 | 11:57



São Bernardo se antecipou aos outros municípios do Grande ABC e prorrogou até o dia 7 de outubro as restrições ao comércio em razão da pandemia da Covid-19. Por meio de reunião realizada no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, as cidades da região – com exceção de São Caetano, que pôs fim à quarentena no dia 17 de agosto – decidiram limitar o horário de funcionamento e a ocupação dos estabelecimentos comerciais pelo menos até 30 de setembro.

“A Prefeitura de São Bernardo informa que prorrogou, até o próximo dia 7 de outubro, a vigência dos decretos 21.638, de 7 de julho de 2021, e 21.664, de 4 de agosto de 2021, que tratam das medidas de contenção da Covid-19. Desta forma, estão mantidas as atuais regras de funcionamento da atividade econômica na cidade, das 6h às 22h, com tolerância de uma hora, ou seja, até as 23h, e capacidade máxima de ocupação de 60%. A cautela se deve à variação no registro de casos confirmados de coronavírus em todo o Grande ABC”, explicou a administração, por meio de nota.

Questionadas, as outras prefeituras do Grande ABC disseram que ainda estudam a evolução da pandemia antes de decidir se vão prorrogar ou não as restrições a partir do fim do mês. Uma reunião no Consórcio deve ocorrer na próxima semana para debater o assunto. Assim, em Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra os estabelecimentos comerciais podem funcionar das 6h até meia-noite e com 80% da capacidade registrada no alvará de funcionamento pelo menos até o dia 30 de setembro.