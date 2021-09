Cachorrão será primeiro time da região a jogar com torcida

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/09/2021 | 00:01



O governador João Doria (PSDB) anunciou a liberação para retorno das torcidas aos estádios paulistas a partir do dia 4. O primeiro time do Grande ABC beneficiado com o apoio vindo das arquibancadas será o EC São Bernardo, no jogo contra o Primavera, dia 5, no Estádio 1º de Maio, pela sexta rodada da Copa Paulista.

No dia 12, no mesmo local, será realizado o dérbi batateiro entre Cachorrão e Tigre, mesma data do reencontro dos torcedores azulinos com o São Caetano, no Anacleto Campanella, contra o Taubaté. O primeiro jogo do São Bernardo FC como mandante será somente no dia 19, contra o Primavera, no 1º de Maio, pela última jornada da primeira fase.

O regresso dos fãs às praças esportivas partiu de autorização do comitê científico do governo do Estado e será gradual, inicialmente permitida 30% da capacidade dos estádios – desde que o torcedor comprove que recebeu as duas doses da vacina (ou, caso só tenha a primeira, necessita apresentar teste antígeno ou PCR) –, passando para 50% no dia 15 e 100% em 1º de novembro.