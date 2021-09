Lázaro Ramos se despede da Globo e Ingrid Guimarães também deixa emissora

22/09/2021 | 14:11



Nos últimos tempos, estão rolando algumas demissões ou rescisões de contratos de celebridades que fizeram parte de novelas e atrações bem-sucedidas da Globo. É o caso de Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães.

O ator se despediu da emissora em vídeo publicado nas redes sociais no dia 22 de setembro.

Há 17 anos, eu, um menino, chegava à Rede Globo. Eu era um ator baiano, nascido e criado no Bando de Teatro Olodum. Sabia pouco de tudo e um pouquinho de mim também. Trazia os ensinamentos e os meus ídolos do bando. Mas o pouco que eu sabia é que eu tinha possibilidades, que eu tinha muito a descobrir. Nesses anos, a Globo me proporcionou ir muito além daquilo que sonhei. E agora seguirei para outras descobertas, aventuras. A ânsia de entender as pessoas e a realidade do meu país seguem sendo a base do meu trabalho como artista. Então, hoje eu digo um até logo à Globo, porque já já vocês vão me ver em Aruanas, Sob Pressão, alguns filmes. Mas eu sei que essa é a despedida de alguém que ama, que nunca irá se esquecer e que sempre vai estar perto.

Ingrid Guimarães, por outro lado, resumiu a sua saída em poucas palavras:

Sobre gratidão e novos caminhos! Alô, Prime Vídeo. Estou chegando pra lhe usar..

De acordo com Patricia Kogut, ambos os artistas assinaram contrato exclusivos com a Amazon por longo prazo. Inclusive, Lázaro já até começou a trabalhar em um projeto como diretor e Ingrid está desenvolvendo ideias. A seguir, relembre mais celebridades que deixaram a Globo.