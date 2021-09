São Bernardo e Mauá tentam acelerar a aplicação da 2ª dose

Da Redação



22/09/2021 | 05:58



As cidades da região estão criando alternativas para acelerar a vacinação contra a Covid, em especial a aplicação da segunda dose. Em São Bernardo, por exemplo, a Prefeitura decidiu ampliar o horário das 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde que agora têm funcionamento estendido, por meio do programa Saúde na Hora Certa. A funcionalidade ocorre por meio de agendamento no site saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus, das 17h às 20h.

“Como a aplicação da segunda dose é mais rápida, o cadastro do paciente já está feito no sistema, podemos trazer este fluxo para as UBSs com segurança, sem aglomeração e com o conforto de a pessoa poder escolher se vacinar em um local mais próximo de sua residência”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Em Mauá, a Prefeitura programa mais um mutirão da vacinação no fim de semana. No sábado, das 9h às 16h, os endereços serão a tenda sanitária da Praça 22 de Novembro (ao lado do Terminal Municipal), o Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Oratório, Kennedy, Parque das Américas e Zaíra 3 – agentes de saúde destas unidades também farão a busca ativa da primeira dose e os moradores que ainda não se vacinaram serão orientados a irem até as unidades. A iniciativa terá sequência no domingo, no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia e na Coop – Cooperativa de Consumo (Avenida Barão de Mauá, 1.389, na entrada do Jardim Zaíra). Nestes locais, o público pode ser imunizado das 9h às 14h.

A Prefeitura explica que quem tiver a segunda dose da Pfizer ou Astrazeneca marcada para até 15 de outubro pode antecipar a aplicação – a Coronavac não está incluída no processo em razão de o prazo entre uma dose e outra ser diferente.